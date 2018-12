All’Olimpico c’è Roma-Inter: l’ecodomenica cambia orari

Stop alle auto domani. Torna la domenica ecologica, e quindi il divieto totale di circolare nella Ztl Fascia Verde del Piano generale del traffico urbano per i mezzi dotati di motore endotermico, nelle fasce orarie 7.30-13 e 15-18.30.

Gli orari sono stati modificati per facilitare la circolazione in occasione della partita Roma-Inter in programma alle 20.30 allo stadio Olimpico, scrive Stefania Piras su Il Messaggero.

Sono previsti infatti oltre 70mila spettatori. La limitazione comprende anche chi possiede i pass per la Ztl e gli autoveicoli diesel Euro 6. Possono circolare senza temere di incorrere in sanzioni i mezzi ibridi ed elettrici, quelli alimentati a metano, GPL (anche trasformati) e bi-fuel, ovvero le auto che possono passare dall’alimentazione a benzina a quella a GPL o metano. Possono circolare i mezzi a benzina Euro 6 , i motorini Euro 2 e successivi e gli scooter Euro 3 e successivi. Possono circolare anche i mezzi per disabili, i veicoli in car sharing e i veicoli in car pooling. Tutte le informazioni sul trasporto pubblico si possono trovare sul sito dell’Agenzia della mobilità.