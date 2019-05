Sassuolo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: in difesa c’è Jesus, Under favorito su Kluivert

Dopo una settimana piuttosto intensa, per la Roma è arrivato il momento di ripartire e provare a chiudere nel migliore dei modi il campionato. A Reggio Emilia, contro il Sassuolo, i giallorossi giocheranno la penultima partita della stagione. Ancora alcuni nodi da sciogliere sul modulo che utilizzerà il tecnico nella gara del Mapei Stadium. Sicuramente non ci sarà Manolas, che è rimasto nella capitale per un problema alla caviglia. Juan Jesus farà dunque coppia con Fazio al centro della difesa. Davanti, Under è favorito su Kluivert e potrebbe rivedersi dal primo minuto.

IL TEMPO

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Under, Dzeko, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Under, Dzeko, El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

LA STAMPA

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Under, Dzeko, El Shaarawy.

IL GIORNALE

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

TUTTOSPORT

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Under, Dzeko, El Shaarawy.