Roma, risale Gattuso: è l’outsider di Fonseca e De Zerbi

La Roma ripensa a Gennaro Gattuso. Con in ballo un incontro con l’entourage di Fonseca (in queste ore i dirigenti giallorossi voleranno a Lisbona), a Trigoria si lascia aperta ogni porta. Come scrivono La Gazzetta dello Sport, La Repubblica e Il Corriere della Sera sono tornate a girare insistenti le voci sul tecnico ex Milan spinto da Totti, e non è escluso il colpo di scena. Lui nel frattempo pensa altre squadre, ma la sensazione è che se dovesse essere scelto non si trasformerebbe in un altro “no, grazie”.