Stadio Gate, domani De Vito faccia a faccia con il Pm

È fissato per giovedì il primo confronto tra l’ex presidente dell’assemblea capitolina, Marcello De Vito, e i pm titolari dell’indagine che lo vede indagato per corruzione.

Si tratterà di dichiarazioni spontanee che arrivano ad oltre quaranta giorni dal suo arresto. L’atto istruttorio, sollecitato dallo stesso indagato, si svolgerà nel carcere di Regina Coeli dove De Vito è detenuto dal 20 marzo scorso.

Nell’inchiesta, che rappresenta uno dei filoni sul nuovo stadio della Roma, De Vito è attore principale insieme all’avvocato Camillo Mezzacapo.

Per i pm di piazzale Clodio l’ex esponente grillino ha asservito il suo ruolo di primo piano nell’amministrazione comunale in favore di una serie di imprenditori (Parnasi, Toti e Statuto) che avevano messo gli occhi su almeno tre maxi-appalti oltre al nuovo stadio, quello legato all’ex stazione di Trastevere, la zona della vecchia Fiera e la riqualificazione dell’area degli ex Mercati generali in zona Ostiense.