C’è Muriel in pole nella caccia al bomber

L’erede al trono dei bomber potrebbe arrivare dal Siviglia di Monchi. Per sostituire Dzeko, ormai a un passo dall’Inter, Petrachi ha sondato il terreno con l’ex ds romanista per il cartellino di Luis Muriel.

L’attaccante colombiano non è stato riscattato dalla Fiorentina e dovrà quindi trovare una sistemazione. Lo vuole la Sampdoria e forse l’Atalanta nel caso in cui dovesse partire Zapata, ma nelle ultime ore si è fatta viva pure la Roma. Il costo del cartellino non è eccessivo (15 milioni) e le sue caratteristiche si sposerebbero alla perfezione col gioco di Fonseca.

Convince meno Andrè Silva proposto in uno scambio di prestiti con Schick mentre Llorente è considerato troppo avanti con l’età. Poche chance per Belotti, considerato fuori mercato per le casse romaniste.

(F.Balzani)