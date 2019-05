Totti stanco di stare nell’ombra: “Direttore tecnico? Valuterò”. I dubbi di De Rossi sul suo futuro

“Io direttore tecnico? Valuteremo, non so niente”. Immerso nei dubbi legati al suo futuro, Francesco Totti prende tempo, intenzionato a mettere delle condizioni ben precise se la Roma dovesse proporgli un ruolo da dt, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Totti vorrebbe uscire dall’ombra, acquistando più potere dentro Trigoria, ed è intenzionato a parlare con la proprietà per chiedere un ruolo operativo, non solamente di facciata, altrimenti andrà via.

E la Roma, immersa totalmente nel boomerang generato dall’allontanamento di Daniele De Rossi, non può permettersi di perdere in questo momento un altro suo simbolo. Al termine del campionato, Totti parlerà con James Pallotta e capirà se ci sono i presupposti per continuare insieme.

Così come, dopo il saluto all’Olimpico di domenica 26 contro il Parma, anche De Rossi comincerà il suo periodo di riflessione. Vorrebbe continuare a giocare, ma deve valutare varie situazioni e le offerte che gli arriveranno. Suggestiva l’ipotesi del Boca Juniors, ma complicata come scelta di vita. Un socio di Pallotta del Los Angeles Fc gli ha aperto le porte del calcio Usa, ma per il momento non è nei pensieri del numero 16. Potrebbe valutare l’interesse dei club europei, senza escludere anche di poter smettere, al termine di riflessioni che farà in vacanza, con la famiglia. In quel caso comincerebbe a studiare da allenatore (Guardiola, che ha conosciuto alla Roma, lo corteggia da tempo per inserirlo nel suo staff). Insomma, non è da escludere alcuna possibilità, perché, dopo lo choc dello strappo traumatico dal club giallorosso, avrà bisogno di tempo per capire.