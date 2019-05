Ranieri su De Rossi “Continui a giocare”. Panchina, sogno Sarri

Il sogno, dopo il no di Conte, resta Sarri, ma le speranze di vederlo in giallorosso sono minime, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

E così si guarda a Gasperini, mentre Ranieri, dopo la vittoria sulla Juve — che tiene viva fino all’ultima giornata la corsa per Champions ed Europa League — tende una mano a De Rossi. “Mai parlato con Daniele del futuro, ma io spero abbia ancora voglia di giocare. Magari non potrà fare tutte le gare, ma che quelle che riesce le fa al 100%. È un esempio per tutti i compagni”.