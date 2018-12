La maledizione infortuni colpisce ancora. Nuovo ko per Pellegrini. I dubbi di DiFra sui medici

Non c’è pace per la Roma e per Lorenzo Pellegrini. Era pronto a tornare contro il Cagliari, dopodomani, il centrocampista, ma niente da fare: la stagione giallorossa continua a essere un calvario di infortuni muscolari e ricadute preoccupanti, che stanno facendo innervosire parecchio il tecnico, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, sempre più convinto nel mettere in discussione il protocollo riabilitativo utilizzato dallo staff sanitario di Trigoria.

Ad oggi sono infatti ben venti i guai muscolari (ricadute comprese), da inizio stagione, effettivamente troppi per parlare di casualità. Pellegrini effettuerà gli accertamenti specifici oggi, per capire la reale portata del problema, ma si teme che, oltre a Cagliari, sarà costretto a saltare la trasferta di Champions a Plzen.