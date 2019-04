El Shaarawy: 10 gol e rinnovo. Tuffo per Totti

A Trigoria si continua a programmare il futuro ripartendo da alcuni punti fermi. Uno di questi è sicuramente Stephan El Shaarawy arrivato in doppia cifra con il gol all’Inter. I suoi obiettivi, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, adesso sono la Champions ed il rinnovo, che la Roma gli farà firmare a fine stagione. Buone notizie per Kostas Manolas: nessuna lesione muscolare all’adduttore e contro il Cagliari si candida per una maglia da titolare. Intanto un giovane tifoso, Gabriel, si è tuffato nel Tevere dopo che Francesco Totti gli ha risposto su Instagram.