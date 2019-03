AAA ds cercasi: Campos favorito. El Shaarawy ko, infermeria piena

Prima di immergersi nel toto-allenatore, in casa Roma dovrà entrare un nuovo direttore sportivo. Il cerchio sembra ormai stringersi intorno a Petrachi, attualmente al Torino, e a Luis Campos, dirigente del Lille. Ed è proprio quello dell’uomo-mercato portoghese il nome che nelle ultime ore sembra essere più vicino a Trigoria. Pallotta avrebbe già parlato con lui, che vorrebbe carta bianca per poter operare in libertà, nei prossimi giorni si dovrebbe chiudere. La volontà del presidente è quella di riuscire a sfruttare la sosta del campionato per ingaggiare un uomo al quale affidare la direzione dopo il prematuro addio di Monchi. Al momento l’interregno è stato affidato a Massara ma l’obiettivo è trovare qualcuno più esperto. Come riporta La Repubblica, Ranieri domattina riprenderà a lavorare a Trigoria per preparare la gara col Napoli di domenica. Il mister di Testaccio dovrà ancora una volta fare i conti con gli infortuni, visto che dopo Florenzi, rientrato dalla Nazionale per un problema muscolare, si è fermato anche El Shaarawy. L’attaccante ha accusato un fastidio al polpaccio prima della gara di sabato dell’Italia, fastidi che ha continuato a sentire anche ieri. Per questo motivo i medici azzurri hanno deciso di farlo rientrare anzitempo nella capitale e oggi verrà valutato dallo staff sanitario della Roma. L’attaccante effettuerà anche un controllo strumentale ma, al momento, la sua presenza contro il Napoli è in forte dubbio. Un bel problema per Ranieri, che avrebbe sicuramente schierato El Shaarawy, uno dei migliori dell’attacco giallorosso.