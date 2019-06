Rivoluzione Inter, anche Nainggolan in vendita: il belga sogna il ritorno a Roma

La rivoluzione è già partita. Uno scossone dalle fondamenta ha causato un ribaltone all’Inter, juventinizzata nel giro di sei mesi con gli innesti di Marotta e di Conte. I nerazzurri, scrive il Corriere della Sera, su input del loro allenatore, determinato a trattenere solo chi crede fermamente nel progetto e promette voglia e impegno, hanno messo sulla lista dei partenti Icardi e Nainggolan mentre non considerano certo incedibile Perisic. Maurito è stato proposto alla Roma nel corso dei colloqui intrapresi per il futuro acquisto Dzeko. Il problema è che se i giallorossi sono tentati, ci sarebbe da persuadere il centravanti argentino. Icardi, per lasciare Milano, abbraccerebbe solo un club di livello top, dalla Juve in su per intenderci. Marotta spera di incontrare Wanda la prossima settimana. All’agente di Nainggolan è già stato comunicato che nel corso dell’estate le strade si potrebbero separare. Radja vuole tornare nella Capitale ma i nerazzurri per evitare minusvalenze sono obbligati a cederlo a non meno di 29 milioni.