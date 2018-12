Pellegrini senza pace: nuovo infortunio, deve saltare Cagliari

Non c’è pace per Lorenzo Pellegrini. Ieri, al primo allenamento con il gruppo dopo l’infortunio muscolare accusato lo scorso 24 novembre durante il match con l’Udinese, il centrocampista si è fermato di nuovo, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Pellegrini ha sentito un fastidio sul punto già infortunato, il flessore della coscia destra.

Sicuramente salterà la gara di sabato a Cagliari e quella di Plzen col Viktoria, ma se dovesse esserci una lesione probabilmente il suo 2018 terminerebbe qui, e sarebbe costretto a saltare pure le sfide contro il Genoa, la Juventus, il Sassuolo e il Parma.

A Cagliari, quindi, quasi certamente toccherà di nuovo a Zaniolo giocare dal primo minuto alle spalle di Patrick Schick, mentre Pastore e Perotti dovrebbero partire titolari nell’ultima gara del girone di Champions League, mercoledì prossimo. La buona notizia è il recupero di Federico Fazio, assente contro l’Inter per un problema alla caviglia accusato alla vigilia del match.

Monchi segnalato da un paio di giorni in Belgio alla ricerca di un centrocampista che possa ovviare all’assenza prolungata di De Rossi (ancora incerta la data del suo rientro) ed essere un cambio per la coppia Nzonzi-Cristante: nel mirino Gojko Cimirot, bosniaco classe ’92 dello Standard Liegi, smentito l’interesse per il romeno Razvan Marin.