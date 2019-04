L’effetto Conte è arrivato a Trigoria. Ed è pure gratis

Se lo vedremo in futuro non si sa, ma nel presente ha già dato i primi frutti. L’”effetto Conte” – quella sorta di spinta magica e inesorabile che trasmette la forza di vincere, trasforma giocatori in crisi in giocolieri, mette pepe a titolari e panchinari – sembra già aver conquistato Trigoria, con squadra e dirigenti in primis e tifosi esultanti all’Olimpico o sui social. Si scherza, ma fino a un certo punto. Come riporta Il Corriere della Sera, da dieci giorni l’unico tema che sembra interessare i romanisti è il futuro di Antonio Conte, l’unico motivo per seguire le partite è capire chi possa far parte del prossimo 11, indipendentemente da una corsa Champions che fino a un mese fa sembrava vitale e oggi – parole di Totti – diventa ininfluente nella scelta del prossimo allenatore. Una sbornia collettiva che poco ha a che fare con il buon andamento della Roma in campo, ma molto aiuta Ranieri a lavorare senza troppe pressioni, i giocatori a pensare al campo più che a un mercato ancora tutto da decidere, i tifosi a sognare. Per questo viva Conte se ci sarà e se non ci sarà. Il suo lo sta già dando. E pure gratis.