DDR tra Boca e Los Angeles. La Primavera ko con l’Inter

Il futuro di Daniele De Rossi è diviso tra i Los Angeles Fc e il Boca Juniors. Negli Stati Uniti sono certi che la decisione sia presa e che l’ex capitano della Roma giocherà in California, alla corte di Bob Bradley, papà di Michael che è stato compagno di squadra di De Rossi in giallorosso. Dall’altra parte Nicolas Burdisso spinge per portarlo in Argentina. «Daniele – le sue parole – mi ha dato la disponibilità a venire al Boca, come riporta il Corriere della Sera.

Delusione, ieri, per il papà Alberto: la Primavera, infatti, è stata sconfitta in semifinale dall’Inter (3-0 gol di Colidio e doppietta di Esposito) e dice addio al sogno scudetto.