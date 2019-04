Genoa-Roma, biglietti per il settore ospiti senza obbligo di tessera del tifoso

Partirà domani la prevendita dei tagliandi per la partita tra Genoa e Roma, in programma domenica alle 18 a Marassi. I giallorossi cercheranno i punti per conquistare la Champions League nella prossima stagione e lo faranno grazie al contributo dei suoi tifosi, sempre numerosissimi in trasferta: come riporta il sito ufficiale dei rossoblù, i biglietti saranno disponibili dalle 10 sul circuito Ticketone e non essendo presenti restrizioni da parte degli organi competenti, i tagliandi del settore ospiti saranno acquistabili anche dai non titolari di tessera del tifoso del club.