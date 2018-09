Youth League, Real Madrid-Roma 2-0: Pedro Ruiz, Rodrigues, Garcia – LIVE

Dimenticare la brutta sconfitta col Sassuolo nella prima giornata di campionato per partire al meglio in Youth League: ecco il mantra della Roma Primavera di Alberto De Rossi, scesa sul campo dell’Estadio Alfredo Di Stefano per sfidare i pari età del Real Madrid nel primo turno del gruppo G.

CRONACA

SECONDO TEMPO

66′ – Cambio per il Real Madrid. Esce Pedro Ruiz, entra De Frias.

66′ – Cambio per la Roma: esce Bianda, entra Trasciani.

66′ – Gol annullato alla Roma per fuorigioco.

64′ – Occasione da gol per la Roma! Su calcio d’angolo velo di Cargnelutti e conclusione di D’Orazio: Moha Ramos para senza grandi problemi.

60′ – Chance in contropiede per la Roma: D’Orazio si invola e prova l’assist al centro dell’area spagnola, ma il Real non si fa sorprendere.

59′ – Real Madrid ancora vicino al poker: con una bella parata Greco riesce a fermare Rodrigues.

56′ – Real di nuovo pericoloso: la conclusione di Moha sfiora il palo alla destra di Greco.

54′ – Doppio cambio nella Roma: escono Semeraro e Pezzella, entrano D’Orazio e Simonetti.

53′ – Gol del Real Madrid: su lancio in profondità di Moha, Garcia supera Cargnelutti, si inserisce e supera Greco in uscita con un tocco morbido. 3-0 per gli spagnoli.

51′ – Alberto si invola sulla corsia di destra e tira in porta: la conclusione si infrange sull’esterno delle rete.

46′ – L’arbitro dà il via al secondo tempo: la Roma batte il calcio d’inizio.

46′ – Cambio nella Roma: esce Besuijen, entra Bucri.

PRIMO TEMPO

45’+1 – Termina il primo tempo: Real in vantaggio sulla Roma per 2-0.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Ammonito Pezzella per fallo ai danni di Víctor.

41′ – Alberto prova la conclusione dalla distanza: Greco si allunga e riesce a mandare la palla in angolo, infuriandosi poi con i suoi compagni di difesa.

35′ – Tentativo dalla distanza da parte di Marcucci: il portiere blancos Moha Ramos si distende sulla sua sinistra e blocca la conclusione giallorossa.

34′ – Alberto prova una nuova conclusione dalla destra: Semeraro lo ferma e manda il pallone in angolo.

31′ – Gol per il Real Madrid: Rodrigues porta gli spagnoli sul 2-0. Il brasiliano supera facilmente Bianda e batte Greco con un diagonale destro dall’interno dell’area.

28′ – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone arriva a Gila: dal centro dell’area, il colpo di testa del calciatore del Real termina alto alla destra della porta di Greco.

22′ – Grande parata bassa in tuffo di Greco: il portiere giallorosso devia in angolo una conclusione di Moha.

16′ – Besuijen innesca per Riccardi che controlla, prende la mira e calcia a rete con potenza. Niente da fare: la conclusione del numero 10 giallorosso viene annullata da un difensore avversario al centro dell’area.

14′ – Gol per il Real Madrid: su assist di Victor, Pedro Ruiz sfrutta una disattenzione di Bianda e con un piatto mette facilmente il pallone in porta alle spalle di Greco.

9′ – Inserimento di Riccardi sulla fascia destra: la conclusione del giallorossa viene ribattuta dalla difesa spagnola e finisce in angolo.

7′ – Fase di studio della gara: il Real cerca ampiezza, mentre la Roma tenta di mettere in difficoltà gli spagnoli per vie centrali.

3′ – Pezzella prova a mettere paura al Real Madrid calciando a rete dalla distanza: la conclusione termina abbondantemente a lato della porta di Moha Ramos.

1′ – Partiti! Il Real Madrid batte il calcio d’inizio.

TABELLINO

Real Madrid-Roma 3-0

Marcatori: 14′ Pedro Ruiz, 31′ Rodrigues, 53′ Garcia

Real Madrid (4-1-4-1): Moha Ramos; Sergio Lopez, Gila, Chust, Fran García; Antonio; Alberto, Rodrigues, Moha, Baeza Pérez; Pedro Ruiz (66′ De Frias)

A disp.: Altube, Gutiérrez, Pulido Peñas, Rodriguez Sanchez, Akinlabi Park, Algarra López

All.: Dani Poyatos

Roma (4-3-3): S. Greco; Bouah, Cargnelutti, Bianda (66′ Trasciani) , Semeraro (54′ Simonetti); J. Greco, Marcucci, Pezzella (54′ D’Orazio); Riccardi, Besuijen (46′ Bucri), Cangiano

A disp.: Zamarion, Calafiori, Nigro

All.: De Rossi

Arbitro: Fabio Verissimo

Assistente 1: Paulo Soares

Assistente 2: Nuno Pereira

Quarto Uomo: Valentín Gómez

Note. Ammoniti: Pezzella (R)