Riccardi: “Col Viktoria Plzen vinciamo per Calafiori. È una partita che vale una stagione”

La Primavera crolla sotto i colpi del Real Madrid. Al “Tre Fontane” finisce 6-1, in una partita mai in discussione. A fine gara ha parlato a Roma TV Alessio Riccardi, numero 10 e autore dell’unico gol giallorosso.

Cosa potevate fare di più?

Nel primo tempo dovevamo sfruttare le occasioni, un gol avrebbe cambiato le cose. Il quinto e sesto gol si prendono così, alla fine, ma non dovrà più succedere.

Può aver influito sapere l’altro risultato? Sapevate ci fosse l’ultimo appello in Repubblica Ceca.

Noi avremmo dovuto vincere comunque contro di loro. Pensiamo subito alla prossima.

Momento delicato per gli infortuni.

Purtroppo adesso è un momento no, ma con la forza del gruppo ce la metteremo tutta già da domenica.

È rimasta la voglia di dimostrare al Viktoria Plzen che la Roma è forte?

Andiamo lì per vincere, anche per Calafiori e quello che gli è successo in casa. Vale una stagione.