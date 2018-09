Primavera, reazione da grande! 7-1 al Milan, Cangiano-Bucri show

Semplicemente di un altro pianeta. La Roma con uno spaventoso 7-1 si sbarazza del Milan nella seconda giornata del campionato Primavera 1. Una partita senza storia dall’inizio alla fine, con la squadra di De Rossi che stavolta non ripete l’errore dell’esordio (sconfitta 5-3 col Sassuolo dopo essere andata in vantaggio di tre gol) e rende facile una partita che facile non era.

Il primo tempo è un’autentica dimostrazione di forza: Pezzella, Cangiano e Bucri fanno ciò che vogliono e tra il 23’ e il 48’ arrivano i cinque gol con i quali si chiude il primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di De Rossi non abbassano la guardia e trovano le altre reti: il 6-0 ancora con Cangiano, che firma la tripletta su una grandissima giocata di Pezzella e al 72’ la rovesciata di Bouah. A 10’ dalla fine il gol della bandiera di Bellanova.

Nella prossima giornata la Roma torna al “Tre Fontane” dell’Eur, dove arriverà il Chievo.

Tutti i risultati e le classifiche del campionato Primavera 1.

CRONACA

SECONDO TEMPO

90′ – Non c’è recupero! La Roma batte 7-1 il Milan!

86′ – Doppio cambio nella Roma: fuori Greco e Riccardi, dentro Simonetti e Calafiori.

80′ – Gol del Milan. Bellanova firma la rete della bandiera dopo aver colpito la traversa. 7-1

72′ – GOOOOOL! CAPOLAVORO DI BOUAH! GOL IN ROVESCIATA PAZZESCO! 7-0 DELLA ROMA!

67′ – Doppio cambio per De Rossi: fuori Cargnelutti e Bucri, dentro Trasciani e Besuijen.

65′ – I ritmi sono inevitabilmente scesi. Venticinque minuti alla fine di una partita che ormai non ha più nulla da dire.

58′ – Nel Milan cambia l’attaccante: fuori un deludente Tonin, dentro Vigolo.

52′ – SEI A ZERO! ANCORA CANGIANO, CHE TRIPLETTA! Stupenda giocata di Pezzella, che va via con la suola e d’esterno serve Cangiano. Da pochi passi non può sbagliare, è 6-0!

45′ – Al via la ripresa! Nel Milan fuori Basani, Haidara e Maldini.

PRIMO TEMPO

48′ – Finisce il primo tempo! Dominio Roma, giallorossi avanti 5-0.

48′ – E SONO CINQUE! LA ROMA DILAGA! Ancora Bucri, che da solo in area non ha problemi a trovare la rete! Pokerissimo giallorosso!

45′ – Tre minuti di recupero. Poco fa grande occasione per Tonin, che davanti a Cardinali prova un pallonetto che finisce altissimo.

40′ – CANGIANOOOO! DOPPIETTA! Roma che va sul 4-0 grazie al grande inserimento di Cangiano: non funziona il fuorigioco della difesa del Milan e Soncin è battuto per la quarta volta.

38′ – Problema per il portiere della Roma Greco, al suo posto Cardinali.

36′ – Maldini spara alto! Sulla punizione dal limite dell’area va a calciare il figlio d’arte, ma non trova la porta.

35′ – Ammonito Cargnelutti: il capitano giallorosso ferma Tonin, che era lanciato verso la porta. Chiedono l’espulsione i rossoneri.

33′ – BUCRIIIII! 3-0 ROMA! Assist di D’Orazio dalla destra, Bucri ci arriva e batte Soncin!

29′ – Bravo Cargnelutti a recuperare su Maldini, che era lanciato in contropiede.

23′ – INCREDIBILE! SUBITO 2-0 ROMA! Pezzella serve in profondità Cangiano, che col sinistro batte Soncin! Uno-due spaventoso della Roma!

22′ – GOOOOOL! PEZZELLA! Soncin intuisce ma non ci arriva, 1-0 per la Roma!

21′ – Calcio di rigore per la Roma! D’Orazio va via a Ruggeri, che lo stende appena in area. L’arbitro non ha dubbi.

17′ – Punizione di Maldini dai 30 metri: palla che finisce di poco alta sopra la traversa, controlla Greco.

12′ – Occasione colossale per la Roma! Greco va via benissimo sulla destra, sul suo cross non tocca Bucri ma arriva Cangiano che da pochi passi spara alto sopra la traversa. Roma vicinissima all’1-0.

8′ – Ancora Bucri pericoloso! Cross dalla sinistra di Semeraro, l’attaccante sfiora solamente: palla che sfila a lato.

6′ – Brivido in area di rigore giallorossa: Cargnelutti distratto per poco non si fa superare da Tonin. Alla fine il centrale ha la meglio a pochi metri dalla porta di Greco.

3′ – Subito Roma in avanti! Bouah spinge sulla destra e mette in mezzo un cross, ma Soncin respinge con i pugni. Pochi secondi dopo Bucri da solo in area di testa colpisce debolmente. Buon inizio dei giallorossi.

1′ – SI PARTE! Roma con la terza maglia, Milan col classico rossonero.

TABELLINO

Milan (4-3-1-2): Soncin; Bellanova, Ruggeri, Culotta, Basani (46′ Frigerio); Sala, Brambilla, Torrasi; Haidara (46′ Capanni); Maldini (46′ Colombo), Tonin.

A disp.: Zanellato, Martimbianco, Sánchez, Mionić, Olzer, Finessi, Vigolo.

All.: Lupi.

Roma (4-3-3): Greco (36′ Cardinali); Bouah, Cargnelutti (67′ Trasciani), Bianda, Semeraro; Riccardi (87′ Calafiori), Pezzella, Greco (87′ Simonetti); D’Orazio, Bucri (67′ Besuijen), Cangiano.

A disp.: Santese, Marcucci, Buso, Silipo, Bamba, Nigro.

All.: De Rossi.

Arbitro: Zufferli.

Assistenti: Saccenti-Baldelli.

Marcatori: 22′ Pezzella (R), 23′ Cangiano (R), 33′ Bucri (R), 40′ Cangiano (R), 48′ Bucri (R), 52′ Cangiano (R), 72′ Bouah (R), 80′ Bellanova (M).

Note. Ammoniti: 26′ Basani (M), 35′ Cargnelutti (R).