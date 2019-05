Primavera, De Rossi: “Bravi a recuperare contro un grande Cagliari”

La Roma Primavera rimonta col Cagliari, ma strappa solo un pareggio: al Tre Fontane finisce 2-2, tra i giallorossi vanno a segno Celar ed Estrella. A fine partita ha parlato il tecnico Alberto De Rossi, queste le sue parole.

DE ROSSI A ROMA TV

Cosa ha messo in difficoltà la Roma?

Loro sono bravi, organizzati, ti colpiscono quando meno te l’aspetti con i tre attaccanti. Non puoi mai abbassare l’attenzione. Quando l’attenzione sembrava ce l’avessimo noi in mano, sono venuti questi due gol da fermo che ci hanno messo in difficoltà. Dopo il 2-0 devo fare un elogio ai ragazzi che sono riusciti a recuperare il risultato.

È la seconda rimonta consecutiva, di positivo c’è il carattere.

E gioca anche piuttosto bene. Nel primo tempo non siamo riusciti a giocare da dietro, non siamo costruiti per giocare le seconde palle o di rimessa. Quando siamo costretti in area andiamo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo ricominciato a giocare e a recuperare.

Nel secondo tempo con Estrella c’erano due punte e la squadra ha lavorato con un 4-4-2.

Abbiamo messo un attaccante in più, lo stiamo facendo spesso. Riccardi ha fatto bene sugli esterni quando l’abbiamo spostato in fascia. Estrella ha fatto gol, ma la squadra è cresciuta molto nel secondo tempo.