Primavera, Inter-Roma 3-0: game over. Esposito spezza i sogni Scudetto

Finisce 3-0 per l’Inter e la Roma Primavera abbandona i sogni Scudetto. I nerazzurri, per il terzo anno di seguito volano in finale, dove affronteranno l’Atalanta. I giallorossi devono fare a meno di Riccardi, infortunatosi nella gara precedente con il Chievo, ritrovano Celar, ma non basta. Nel primo tempo la squadra di Madonna passa in vantaggio grazie al rigore di Colidio. Nella ripresa sono invece decisivi i cambi, in particolare quello di Esposito che segna una doppietta, prima con un diagonale di destro imprendibile e poi con un penalty scaturito dal fallo da ultimo uomo di Cargnelutti. La Roma chiude anche in dieci proprio con l’espulsione del capitano giallorosso. Può festeggiare invece l’Inter.

FORMAZIONI UFFICIALI

FC Inter (3-5-2) : Dekic; Zappa, Nolan, Rizzo; Grassini (58′ Persyn), Gavioli (67′ Gianelli), Pompetti (84′ Roric), Schirò, Corrado; Salcedo (84′ Vergani), Colidio (67′ Esposito)

A disp.: Pozzer, Stankovic, Merola, Van Den Eynden, Ntube, Attys, Mulattieri.

All.: Madonna

Roma (4-3-3): S. Greco; Parodi (76′ Silipo), Cargnelutti, Bianda (86′ Trasciani), Semeraro (64′ Besuijen); Darboe, Pezzella, F. Greco; D’Orazio, Celar (86′ Bucri), Cangiano (64′ Estrella).

A disp.: Cardinali, Zamarion, Bouah, Santese, Riccardi, Nigro, Bove, Buttaro, Simonetti.

All.: De Rossi.

Arbitro: Santoro

Assistente 1: Massimino

Assistente 2: Nuzzi

Quarto Ufficiale: Gualtieri

TABELLINO

Marcatori: 23′ Colidio (Inter), 80′-90′ Esposito (Inter)

Ammoniti: 26′ Pompetti (Inter), 73′ Darboe (Roma)

Espulsi: 89′ Cargnelutti (Roma)

Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t.

CRONACA

SECONDO TEMPO

90’+4 – Finisce la partita e termina il percorso della Roma Primavera con l’Inter che vola in finale contro l’Atalanta

90′ – Segnalati 4 minuti di recupero

90′ – TRIS DELL’INTER! Esposito fa doppietta e realizza il calcio di rigore

89′ – Cartellino rosso di Cargnelutti per fallo su Schirò in area e calcio di rigore per l’Inter

86′ – Altri due cambi per De Rossi: esce Bianda ed entra Trasciani. Out anche Celar e dentro Bucri

85′ – OCCASIONE INTER! Schirò a un passo dal 3-0, ma sbaglia a tu per tu con Greco

82′ – Doppio cambio per l’Inter: entra Roric ed esce Pompetti. Fuori anche Salcedo e dentro Vergani

80′ – RADDOPPIA L’INTER! Esposito entra e segna il 2-0 con un diagonale di destro imprendibile

76′ – Esce Parodi ed entra Silipo per la Roma

73′ – Azione di sfondamento di Darboe in area, poi finisce a terra, ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione

71′ – La Roma ha una chance su calcio di punizione dalla destra, ma il cross sul secondo palo di Pezzella è impreciso e sfila sul fondo.

67′ – Doppio cambio anche in casa Inter: entra Gianelli ed Gavioli. Fuori anche l’autore del gol Colidio ed entra Esposito

64′ – Doppio cambio per la Roma: esce Cangiano ed entra Estrella. Entra anche Galeazzi ed esce Semeraro ed entra Besuijen

62′ – Parodi si accentra, entra in area, tenta il sinistro che viene murato da Nolan

58′ – Primo cambio per l’Inter: esce Grassini, entra Persyn

56′ – Celar allontana Pezzella e calcia con il destro la punizione dai 25 metri. Tiro che finisce altissimo sopra la traversa

54′ – Ancora un’azione manovrata della Roma con Cangiano che serve da sinistra verso destra per D’Orazio che cerca Freddi Greco in area, il tiro di prima, però, è impreciso e finisce altissimo sopra la traversa

49′ – Occasione per Schirò, imbeccato bene in area di rigore. Il diagonale del centrocampista nerazzurro finisce fuori di poco, ma l’arbitro fischia una posizione di fuorigioco

48′ – OCCASIONE ROMA! Sfonda sulla destra la squadra giallorossa con il cross teso sul secondo palo, Celar manca l’impatto con il pallone

46′ – Inizia il secondo tempo, primo possesso per la Roma

PRIMO TEMPO

45’+1 – Finisce il primo tempo: Inter avanti 1-0

45′ – Segnalato un minuto di recupero

42′ – Nolan resta in zona d’attacco dopo il calcio di punizione dell’Inter, pallone che gli arriva dalla destra, ma il colpo di testa è impreciso e finisce fuori

39′ – Cangiano conquista il fondo sulla sinistra, rientra sul destro e crossa sul secondo palo. Stacca di testa Darboe, ma il pallone finisce a lato

36′ – OCCASIONE ROMA! Apertura dalla destra in area di rigore per Cangiano che stoppa e tira davanti al portiere, ma centra l’estremo difensore nerazzurro

33′ – Azione manovrata della Roma che si conclude con il tiro dal limite di Pezzella, ancora una volta ribattuto dalla difesa dell’Inter

28′ – Errore di Cargnelutti a metà campo, Pompetti riconquista il pallone, vede Greco fuori dai pali e prova il tiro dalla lunghissima distanza. Para il portiere della Roma

27′ – OCCASIONE INTER! Ancora spazio sulla destra, cross basso al centro dell’area e tap-in di Salcedo ribattuto dalla difesa della Roma

26′ – Ammonito Pompetti

23′ – GOL DELL’INTER! Colidio non sbaglia dagli undici metri

22′ – CALCIO DI RIGORE PER L’INTER! Semeraro cintura Colidio e il direttore di gara assegna il penalty

20′ – OCCASIONE INTER. La squadra nerazzurra sfonda sulla destra, il cross in area è preda di Salcedo che di testa manda fuori di poco

16′ – Buona azione corale dell’Inter, con Grassini che sbaglia completamente il cross e sciupa una buona opportunità

10′ – Partita che vive di fiammate da una parte e dall’altra: ritmi altissimi

7′ – OCCASIONE INTER! Dal limite dell’area prova Salcedo, Greco si allunga e para

5′ – OCCASIONE ROMA! Prima Pezzella prova il destro dal limite, ma Dekic lo ribatte. Sulla respinta calcia Celar, ma prende la traversa

4′ – Imprecisa la Roma nella propria area di rigore in fase difensiva su calcio di punizione dalla sinistra, Zappa non riesce ad arrivare sul rimpallo giallorosso e a battere verso la porta difesa da Greco. Si salva la squadra di De Rossi

3′ – Pezzella prova a calciare direttamente verso lo specchio della porta da calcio di punizione. Pallone che finisce di molto fuori

1′ – Inizia la partita, batte l’Inter