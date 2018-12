Trigoria, tattica e partitella in vista del Parma: in gruppo Pellegrini, a parte Schick e Santon

Senza sosta, almeno fino al 29. La Roma è scesa di nuovo in campo questa mattina a Trigoria, per preparare la trasferta di Parma in programma sabato prossimo. Dopo la bella vittoria di ieri, Di Francesco dovrà valutare le condizioni di Santon e Schick, che si allenano a parte. Ritorna in gruppo invece Lorenzo Pellegrini, che si prenota per la convocazione a più di un mese di distanza dall’ultima volta.

INFORTUNATI

Patrik Schick: problema all’adduttore, in dubbio per Parma.

Davide Santon: problema all’adduttore, in dubbio per Parma.

Daniele De Rossi: infiammazione alla cartilagine del ginocchio, rientro nel 2019.

Ante Coric: distorsione alla caviglia, in dubbio per Parma.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La seduta è iniziata in palestra con il lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Poi si è proseguiti con il riscaldamento e successivamente la parte tattica e la partitella. Torna in gruppo Lorenzo Pellegrini, mentre svolgono individuale in palestra Santon e Schick assieme a De Rossi. Individuale in campo per Coric, che può recuperare per Parma.

PROBABILE FORMAZIONE

AS Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.