Trigoria, si lavora su atletica, tecnica e tattica. Ancora a parte Manolas

La Roma si prepara per le ultime 5 sfide di campionato, decisive per il presente e per il futuro. La Champions è a 1 punto di distanza e sabato arriva all’Olimpico un Cagliari virtualmente già salvo. Ranieri, dopo aver perso Manolas a San Siro, spera di riaverlo al 100% per guidare la difesa. Il greco ha svolto lavoro individuale anche oggi. A parte anche De Rossi, ancora alle prese con il problema muscolare, Kasdorp e Santon.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, 2-3 settimane di stop.

Rick Karsdorp: problema al bicipite femorale, tre/quattro settimane di stop.

Davide Santon: problema al bicipite femorale, due/tre settimane di stop.

Kostas Manolas: fastidio all’adduttore, rientro con il Cagliari.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La seduta è cominciata con il consueto riscaldamento, per poi proseguire con la fase atletica e quella tecnico-tattica. Ancora a parte Manolas, così come De Rossi, Karsdorp e Santon.

PROBABILI FORMAZIONI

Per la sfida col Cagliari Ranieri ritrova Manolas al centro della difesa. A centrocampo squalificati Cristante e Zaniolo, confermati Nzonzi e Pellegrini. Under e Kluivert si giocano una maglia

Roma (4-4-2) Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Kluivert, Nzonzi, Pellegrini, El Shaarawy; Schick, Dzeko.