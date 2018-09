Trigoria: scarico per chi ha giocato ieri, tattica e partitella per gli altri. A parte Pastore – FOTO GALLERY

Il brutto pareggio col Chievo Verona fa ancora discutere, ma la Roma ora deve necessariamente voltare pagina: mercoledì sera i giallorossi scenderanno sul campo del Bernabeu per affrontare il Real Madrid di Lopetegui nella prima giornata del gruppo G di Champions League. Nel pomeriggio Di Francesco ha richiamato i suoi ragazzi a Trigoria per il primo dei due allenamenti prima del big match contro gli spagnoli. Da valutare le condizioni di Javier Pastore, out da una settimana a causa di un fastidio muscolare al polpaccio destro.

INFORTUNATI

Javier Pastore: fastidio al polpaccio destro, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 17.00 – Termina l’allenamento.

Ore 16.00 – Roma al lavoro in vista del Real Madrid: chi ha giocato ieri sta svolgendo un lavoro di recupero tra campo e palestra, mentre sono alle prese con una normale seduta di allenamento sul campo: dopo il riscaldamento sarà tempo di partitella con i ragazzi della Primavera di De Rossi, per poi finire con alcune esercitazioni tattiche. Lavoro personalizzato per Javier Pastore: per lui sarà decisiva l’allenamento di domani.

PROBABILE FORMAZIONE

Davanti a Olsen, difesa a 4 formata da Karsdorp, Fazio, Manolas e Kolarov. A centrocampo torna De Rossi, con Nzonzi e Cristante ai suoi lati. Davanti Under e uno tra El Shaarawy e Kluivert in lizza per affiancare Dzeko.

Roma (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, El Shaarawy