Trigoria, Manolas torna in gruppo. Lavoro individuale per De Rossi

La Roma di Claudio Ranieri sta proseguendo il lavoro nel quartier generale di Trigoria in vista della partita di domenica sera in programma allo Stadio Olimpico. Il match con il Parma, oltre a chiudere la stagione, rappresenterà l’ultima sfida di Daniele De Rossi con la maglia della Roma.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Riscaldamento in campo per la squadra seguito da esercitazioni tecniche, il tutto concluso dalla consueta partitella. Sono tornati a correre in gruppo Manolas e Zaniolo, mentre De Rossi ha seguito un lavoro individuale programmato.

PROBABILE FORMAZIONE

Con gli emiliani possibile passerella finale per Daniele De Rossi, che verrà probabilmente schierato al centro delle operazioni insieme a Bryan Cristante. Ranieri dovrebbe poi scegliere il 4-2-3-1: confermato in porta Mirante insieme a Florenzi, Fazio e Kolarov, mentre sarà probabile rientro nell’undici titolare per Manolas. In avanti Edin Dzeko con alle sue spalle il trio formato da Under, Zaniolo ed El Shaarawy.

(4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko