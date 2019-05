Trigoria, esercizi tattici e tiri in porta. Gruppo al completo per Ranieri

Ultimi preparativi nel quartier generale di Trigoria prima del match di domenica sera tra Roma e Parma, con la squadra che si prepara a ranghi serrati per l’ultima uscita stagionale. Dopo il ritorno a pieno regime di Manolas, il gruppo si è presentato al completo agli ordini del tecnico Claudio Ranieri.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 16.00 – Riscaldamento con e senza il pallone, con percorsi tecnici preparati da Ranieri e torello per aumentare l’intensità. Poi fase tattica per il gruppo, esercitazioni su soluzioni offensive e tiri in porta. Tutti a disposizione per il mister.

PROBABILE FORMAZIONE

Dovrebbe essere confermata la presenza di De Rossi in mezzo al campo, con Bryan Cristante ad orbitare vicino il capitano giallorosso alla sua ultima partita all’Olimpico. Buone notizie dal pacchetto arretrato: Manolas tornerà a disposizione dopo i fastidi settimanali, ritrovando il suo posto da titolare al fianco di Fazio, con Florenzi e Kolarov a completare il reparto. Dietro a Edin Dzeko, Ranieri dovrebbe scegliere il terzetto formato da El Shaarawy, Zaniolo e Under.

(4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko