Trigoria, De Rossi si allena con i compagni. Individuale per Perotti, Juan Jesus e Fazio

Tre giorni dividono la Roma dalla partita delicatissima contro l’Atalanta. I giallorossi vogliono certificare la guarigione definitiva, ma all’Atleti Azzurri d’Italia (domenica, ore 15) non avranno vita facile. Zapata e compagni sono probabilmente la squadra più in forma del campionato e arrivano dal 5-0 al Frosinone con il poker di Zapata. Oggi allenamento alle 14.45 per Dzeko e compagni. De Rossi è tornato ad allenarsi ieri con il resto del gruppo, da valutare come ha reagito la cartilagine del ginocchio.

INFORTUNATI

Antonio Mirante: problema muscolare al polpaccio, stop da valutare.

Diego Perotti: postumi distrattivi al polpaccio sinistro, stop di due settimane.

Juan Jesus: lesione al menisco interno del ginocchio destro, stop da valutare.

Federico Fazio: sindrome influenzale, stop da valutare.

Cengiz Under: problema muscolare alla coscia destra, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 14.45 – Il capitano Daniele De Rossi continua ad allenarsi con il gruppo. Individuale in palestra per Perotti, Mirante, Jesus e Fazio, alle prese con una sindrome influenzale. Terapia per Under per via del problema alla coscia destra rimediato durante il match contro il Torino. I giocatori dopo il consueto riscaldamento in palestra sono scesi in campo per un lavoro tattico e la partitella finale.

PROBABILE FORMAZIONE

Domenica il big match contro l’Atalanta. Possono rientrare in campo Florenzi e Nzonzi, con Pellegrini che scala nel ruolo di trequartista. Difficile rinunciare a Zaniolo, che può giocare anche da esterno destro visto l’infortunio di Under. Davanti ancora ballottaggio Dzeko-Schick.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.