La notizia era nell’aria da tanto, ora è ufficiale. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Lo annuncia il club sul proprio sito con un comunicato: “Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, adesso ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione, appunto, per l’esperienza inglese appena terminata. E da oggi, e per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno 2022), guiderà la Juventus”.