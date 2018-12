Uefa, ora è ufficiale: Var dagli ottavi di Champions

Ora è ufficiale: l’Esecutivo Uefa ha detto sì alla Var. Come scrive Fabio Licari su gazzetta.it, la Video Assistant Referee entrerà in vigore dagli ottavi della Champions League di questa edizione: la decisione è arrivata oggi a Dublino. Alla fine ha prevalso il pragmatismo: al sorteggio di Montecarlo il presidente Ceferin aveva annunciato la moviola in campo dalla stagione 2019/2020. A settembre c’era stato un altro “no”, ma adesso è cambiato tutto. Tanto che la tecnologia sarà introdotta anche nell’Europeo Under 21 in programma in Italia nel mese di giugno.