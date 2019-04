Serie A, punto prezioso per il Genoa con la Spal. Chievo-Parma in parità

Siamo agli sgoccioli di questo campionato di Serie A. Alle 15 si sono giocati due match importanti soprattutto per la lotta salvezza: in particolare il Genoa conquista un punto prezioso in rimonta. Al ‘Mazza’ la Spal va in vantaggio grazie al gol di Felipe nel primo tempo, poi Prandelli mischia le carte e manda in campo Lapadula nell’intervallo. L’ex Milan centra il pareggio 10 minuti dopo e regala ai rossoblù un risultato importante che fa aumentare il vantaggio sull’Empoli. Nell’altro match il Chievo già retrocesso gioca una partita d’orgoglio contro il Parma e raggiunge il pareggio grazie alla rete di Meggiorini. L’attaccante clivense risponde all’inizio vantaggio ducale di Juraj Kucka.