Serie A, l’Udinese vede la salvezza: doppietta di Okaka nel 3 a 2 alla Spal

Ancora un passo fondamentale verso la permanenza in Serie A quello fatto dalla squadra di Igor Tudor nel match interno di oggi contro la Spal. Una vittoria, quella dell’Udinese, arrivata con il brivido, dopo lo spavento per la rimonta ospite sfiorata nella ripresa. Apre le marcature il colpo di testa di Samir, che beffa Gomis al sesto minuto di gioco. Sale poi in cattedra l’ex giallorosso, Stefano Okaka: prima infila il portiere ospite con una soluzione aerea precisa, poi tre minuti dopo, al 35esimo, riceve l’assist di De Paul e insacca sotto la traversa. La sindrome da pancia piena si impossessa dei padroni di casa, che rientrano in campo nella ripresa troppo morbidi. Prima Petagna, poi Valoti accorciano le distanza, spaventando e ammutolendo tutto l’impianto bianconero. L’ultima mezz’ora è di sofferenza per i friulani, che riescono però a tenere l’urto biancoazzurro e a ottenere tre punti essenziali in ottica salvezza.