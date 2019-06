Serie A, la Fiorentina conferma la trattativa per la cessione

Il fulmine a ciel sereno è arrivato direttamente dalle colonne del New York Times la scorsa settimana: la Fiorentina è in vendita. Nel corso di questi giorni si sono poi rincorse le notizie riguardanti la cessione del club al magnate italo-americano Commisso per circa 130 milioni di euro. A proposito della delicata vicenda societaria è arrivata in mattina una nota ufficiale del club al termine del consiglio d’amministrazione:

Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà.