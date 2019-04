Sampdoria, si lavora al rinnovo di Giampaolo

Lo scossone societario che ha portato all’addio anticipato di Walter Sabatini, non cambia i piani futuri della Sampdoria. L’obiettivo del club ligure è trattenere Marco Giampaolo anche nei prossimi anni. Ecco perché, secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, i blucerchiati si sarebbero messi al lavoro per rinnovare il contratto del tecnico. Un modo per allontanare le sirene che potrebbero attrarre l’allenatore. Tra queste c’è anche la Roma, che negli ultimi giorni sembra essersi spostata con forza su Antonio Conte.