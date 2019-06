Sampdoria, Ferrero vuole Di Francesco per il dopo-Giampaolo: ostacolo ingaggio

Sarà un’estate con gli allenatori protagonisti. In Serie A si sta scatenando un vero e proprio valzer di panchine: il Napoli ha confermato Ancelotti, l’Atalanta Gasperini e l’Inter ha ufficializzato Conte. Ma Juventus, Milan, Roma sono ancora senza tecnico e anche la Lazio può ritrovarsi senza in caso di partenza di Inzaghi. Chi può tornare ad allenare è Eusebio Di Francesco, che secondo “Il Secolo XIX” è l’opzione preferita di Ferrero per sostituire il partente Giampaolo alla Sampdoria. L’ostacolo più grande è l’ingaggio: l’ex Roma è ancora sotto contratto con i giallorossi per un’altra stagione a tre milioni netti. L’alternativa si chiama Sinisa Mihajlovic ma il serbo è cercato proprio da Trigoria.