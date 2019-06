Playoff serie B, il Verona ribalta il Cittadella: 3-0, è promosso in serie A

Il Verona nella seconda finale playoff contro il Cittadella riesce nell’impresa: dopo il ko di Padova (0-2) realizza le due reti che valgono la promozione in serie A dopo una sola stagione virtù della migliore posizione in classifica.

Gialloblù in vantaggio al 27’ con Zaccagni, padovani in 10 nella ripreda per l’espulsione di Parodi e colpiti anche dal 2-0 decisivo di Di Carmine.

Al 77’ la squadra di Venturato rimane addirittura in nove per un’altra doppia ammonizione, questa volta a Proia. Nel finale firma la rete della sicurezza Laribi. Il Verona torna così nella massima serie solo dopo un anno di assenza.