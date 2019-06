L’Uefa ha sospeso il procedimento nei confronti del Milan per la violazione del Fair Play Finanziario. Il comunicato sui rossoneri – che rischiano l’esclusione dalle coppe europee – era atteso da questa mattina: la Federcalcio europea ha sospeso il giudizio sul triennio in corso finché il TAS non si pronuncerà sul triennio precedente. Al momento, quindi, la Roma dovrà comunque cominciare la sua avventura in Europa League dai preliminari.