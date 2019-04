Alessio Romagnoli, difensore del Milan con un passato nella Roma, parla della sfida Champions di sabato contro la Lazio. Queste le sue parole a Sky Sport: “Saranno sette finali, a partire dalla prossima: sarà una sfida importante contro una squadra forte. Per me è una partita speciale, ho sempre tifato Lazio e la porto nel cuore, ma da avversario darò il massimo per far vincere la mia squadra”.