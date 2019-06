Milan, Massara in pole per il ruolo di d.s.

Il nuovo corso del Milan deve ripartire dai giovani: giovani giocatori su cui costruire un progetto di lunga durata e giovani dirigenti, per lo stesso motivo. Tare resterà alla Lazio, così il Milan ha avviato un secondo giro di valutazioni. Il primo candidato diventa Frederic Massara, appena conclusa l’esperienza da d.s. alla Roma. Le capacità da talent scout sono state coltivate negli anni al fianco di Walter Sabatini, tra Palermo, Roma e Inter. Non risultano ancora contatti diretti con Maldini, ma con ogni probabilità avverranno a breve. In secondo piano Bigon. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.