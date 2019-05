Liverpool-Barcellona, Valverde avvisa la squadra: “Abbiamo ben chiaro il ricordo di Roma”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ricorda bene quanto successo a Roma ormai un anno fa e avvisa i suoi alla vigilia della semifinale di ritorno con il Liverpool dopo aver vinto 3-0 in casa. Queste le parole in conferenza stampa: “E’ una cosa che abbiamo ben chiara, perché certe esperienze servono, e l’anno scorso a Roma non stavamo bene. Ma il bello del calcio è che ti dà sempre un’altra opportunità. Sappiamo ciò che ci stiamo giocando, e siamo mentalmente pronti”.

Il tecnico blaugrana conclude: “Il risultato della partita di andata non cambia le cose, non dobbiamo pensarci. Dobbiamo preparare questa sfida di Anfield come se la settimana scorsa non avessimo giocato, e pensare come se questa fosse una sfida unica in cui ci giochiamo la finale. Dobbiamo attaccare e pensare a vincere“