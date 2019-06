Inzaghi e la Lazio continuano insieme. Come riporta Sky Sport è stato infatti raggiunto un accordo di massima tra il tecnico e il club per il rinnovo di contratto di un anno (che aveva scadenza 2020). Lotito l’ha convinto a prolungare di un’altra stagione il precedente accordo e nei prossimi giorni darà l’ufficialità. Resta fuori quindi Gattuso, che nelle ultime ore era stato accostato proprio alla Lazio in caso di separazione con Inzaghi.