Juventus, Allegri scalda i motori. Lavoro tattico alla Continassa in vista della Roma

Nonostante le tantissime voci intorno al futuro di Massimiliano Allegri, procede in tranquillità tra le mura della Continassa il percorso di avvicinamento della Juventus al match di domenica sera contro la Roma in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20.30. I bianconeri hanno lavorato questa mattina al JTC, concentrandosi su una serie di esercizi di tecnica e di possesso palla oltre che sulla tattica da adottare nella Capitale. Anche domani i calciatori di Allegri proseguiranno la preparazione con una nuova seduta, ancora in programma al mattino.