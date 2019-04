Continua la preparazione dell’Inter in vista della gara con la Roma di sabato. Come riporta il sito del club nerazzurro, la squadra si è ritrovata al centro sportivo di ‘Appiano Gentile‘ per la seduta di allenamento mattutina. I giocatori hanno iniziato la sessione in sala video per poi spostarsi sui campi dove, dopo una fase di riscaldamento, ha svolto esercizi sul possesso palla per poi focalizzarsi sulla tattica.