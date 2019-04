Genoa, riposo premio dopo la Spal. Da domani testa alla Roma

E’ stato il gol di Lapadula al Mazza di Ferrara a regalare nel pomeriggio di ieri un punto fondamentale al Genoa, un punto per guardare con più serenità a queste ultime quattro partite di una stagione tormentata. Lo sguardo sarà rivolto specialmente al match di Marassi contro la Roma, in programma domenica prossima alle ore 18. Proprio per questo il tecnico rossoblu, in accordo con la società, ha dato una giornata libera alla squadra, che tornerà poi in campo domani per preparare così la sfida ai giallorossi con un allenamento a porte chiuse. Saranno da monitorare le condizioni fisiche di alcuni calciatori, Favilli e Sturaro soprattutto, ai quali si è aggiunto l’ex romanista Mazzitelli, uscito malconcio dalla partita di ieri.