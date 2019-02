Crisi Inter, il Bologna vince 1-0 a San Siro. Fischi a Spalletti e Nainggolan

Continua il momento nero dell’Inter. I nerazzurri non vincono in campionato dal 29 dicembre e anche oggi pomeriggio non sono arrivati tre punti. A San Siro a sorpresa passa il nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic, alla prima panchina in rossoblù. Decide un gol di Santander di testa nel primo tempo, dopo che Handanovic aveva già salvato il risultato in due occasioni.

Nella ripresa il forcing dell’Inter che però non trova neanche il gol del pareggio. Fischi e contestazione nei confronti di Spalletti – che nel finale ha inserito Ranocchia in attacco – e di un Radja Nainggolan sempre più in crisi. I nerazzurri, eliminati in settimana dalla Lazio in Coppa Italia, rimangono a 40 punti, momentaneamente a più 5 dal Milan e più 6 dalla Roma.