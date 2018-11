Champions League, la Juve vola agli ottavi. Passano anche Ajax, Bayern, United e City

Risultato amaro per la Roma all’Olimpico: il Real Madrid passa 2-0, ma i giallorossi si qualificano comunque agli ottavi grazie al ko del CSKA Mosca in casa col Viktoria Plzen. Questa sera anche la Juventus trova il matematico passaggio del turno grazie alla vittoria di misura contro il Valencia all’Allianz Stadium: deicde un gol di Mandzukic. Di seguito tutti i risultati della serata (in grassetto le squadre già qualificate):

GRUPPO E

AEK Atene-Ajax 0-2 (68′ e 72′ Tadic)

Bayern Monaco-Benfica 5-1 (13′ e 30′ Robben, 36′ e 51′ Lewandowski, 76′ Ribery; 46′ Fernandes)

GRUPPO F

Lione-Manchester City 2-2 (55′ e 81′ Cornet; 63′ Laporte, 83′ Aguero)

Hoffenheim-Shakhtar Donetsk 2-3 (17′ Kramaric, 40′ Zuber; 14′ Ismaily, 15′ e 90’+2 Taison)

GRUPPO G

Roma–Real Madrid 0-2 (47′ Bale, 59′ Vazquez)

CSKA Mosca-Viktoria Plzen 1-2 (10′ Vlasic; 56′ Prochazka, 81′ Hejda)

GRUPPO H

Juventus-Valencia 1-0 (59′ Mandzukic)

Manchester United-Young Boys 1-0 (90’+1 Fellaini)