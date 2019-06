Champions, in finale trionfa il Liverpool: 2-0 al Tottenham, a segno Salah e Origi

La Champions League va al Liverpool. I Reds di Jurgen Klopp dopo aver perso l’anno scorso la finale contro il Real Madrid si riscattano e nel derby inglese contro il Tottenham vincono 2-0: decisivo l’ex Roma Mohamed Salah, che al 2′ del primo tempo trasforma un rigore fischiato (e confermato dal Var) per un tocco di mano di Sissoko in area dopo meno di trenta secondi. Per gli altri 90′ le occasioni più importanti le ha il Liverpool. Nel finale il Tottenham ci prova con più coraggio, trovando però il solito prontissimo Alisson, altro ex giallorosso che può alzare la coppa più importante. E all’87’ arriva il raddoppio di Origi, che trafigge Lloris per la seconda volta

La dirigenza da Trigoria può sorridere: con il successo dei Reds, nelle casse entrano circa 4.5 milioni previsti dagli accordi per le cessioni proprio di Salah e di Alisson.