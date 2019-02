Zaniolo: “Di Francesco ci ha spronati e si è visto. Meritavamo di più”

Una buona Roma reagisce e pareggia in casa con il Milan, recriminando anche per qualche occasione sprecata. Il migliore in campo per i giallorossi è stato ancora una volta Zaniolo, che ha parlato a fine match.

ZANIOLO A ROMA TV

Grande reazione, ce la prendiamo o c’è sconforto?

Meritavamo di più, ci sono state 3-4 occasioni nitide per segnare e non ci siamo riusciti. Nulla però è da buttare, la prestazione c’è stata e venerdì c’è un’altra partita da vincere.

Il mister cosa ti ha chiesto tatticamente?

Di uscire sul loro difensore centrale, poi mi ha detto di fare quello che sapevo e la partita sarebbe venuta.

Come sta la squadra?

Pensiamo ad allenarci e dare tutto in campo per mostrare che la Fiorentina è stato un caso, dobbiamo lavorare per arrivare in Champions.

Cosa vi ha detto il mister?

La tattica non conta più di tanto se non ci mettiamo qualcosa in più, ci ha spronati. Oggi si è visto, la prestazione c’è stata, siamo stati sfortunati.

Poi il suo commento su Instagram: “Con il cuore a mille. Forza Roma”