Youth League, a vedere la Roma anche Di Biagio e Amantino Mancini – FOTO

L’avventura giallorossa a Madrid non è iniziata nel migliore dei modi. La Primavera, all’esordio oggi in Youth League, ha perso 3-1 contro il Real, mettendo in salita il girone di Champions. In tribuna del “Di Stefano”, a seguire il match, c’erano due ex giallorossi d’eccezione: Gigi Di Biagio e Amantino Mancini. Il ct dell’under 21 azzurro ha potuto visionare i talenti giallorosso in odore di convocazione, Riccardi su tutti, che nonostante la sconfitta si è fatto notare per la solita classe e personalità.