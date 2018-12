Verdone: “Roma da Europa League. Di Francesco non ha colpe, gli acquisti non valgono le cessioni”

L’attore e regista Carlo Verdone – noto tifoso della Roma – ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Queste le sue dichiarazioni sulla squadra giallorossa: “Fa quello che può fare. È stata molto modificata anno dopo anno, smontata e rimontata, e non tutti gli acquisti valgono le vendite che abbiamo fatto – ha dichiarato il regista -. Io come sapete ho sofferto tantissimo la cessione di Salah. Adesso non so, Schick quando va in nazionale fa cose egregie, con la Roma si ferma: evidentemente ha un blocco psicologico e mi auguro per lui e per noi che ne esca presto. Probabilmente c’è anche una difficoltà nella convivenza con Dzeko”.



Quindi cosa si aspetta da questo campionato?

“Di certo suderemo moltissimo per raggiungere la zona Champions. In questo momento siamo più da Europa League, troppo lunatici. Certo, se vai a indebolire un club che ha grandi ambizioni, poi non te la puoi prendere con il povero Di Francesco, che cosa volete si inventi? Ora abbiamo dei ragazzi che stanno venendo fuori, gente come Pellegrini e Zaniolo, su cui punto molto, ma non si può pensare che in uno e due anni facciano la differenza. Bisogna aspettarli, facendoli giocare sempre, allora diventeranno qualcuno”.