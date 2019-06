Under-21, Dimarco: “Pellegrini e Zaniolo potrebbero darci una grande mano per l’Europeo”

L’esterno del Parma Federico Dimarco ha parlato dal ritiro dell’Under-21 di Formello, dove la squadra di Di Biagio sta preparando gli Europei di categoria che inizieranno nei prossimi giorni proprio in Italia. Il giocatore di scuola Inter si è concentrato sui suoi compagni di squadra, parlando però anche di quelli che potrebbero arrivare dalla Nazionale maggiore, come i romanisti Pellegrini e Zaniolo:

“Arrivare in una finale dell’Europeo dovrà essere motivo d’orgoglio per tutti. Abbiamo davanti a noi squadre forti, come Spagna, Inghilterra, ma anche noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e cercheremo di fare tutto quello che possiamo per vincere. Sapete tutti quale è il nostro valore e penso che giocatori come Pellegrini o Chiesa che hanno già fatto questa competizione possano darci una grande mano. Come anche Barella, Kean o Zaniolo, ossia giovanissimi che in Serie A hanno dimostrato tanto“.