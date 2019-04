Udinese, giornata di pausa: domani la ripresa degli allenamenti in vista della Roma

Sabato 13 aprile la Roma tornerà in campo per sfidare l’Udinese di Igor Tudor in occasione della 32esima giornata di Serie A. Ieri mattina il tecnico dei friulani ha subito richiamato i suoi ragazzi nel centro sportivo Bruseschi dopo la gara con l’Empoli. Come riporta udineseblog.it, consueta seduta defaticante riservata a chi è sceso in campo domenica scorsa, allenamento più intenso invece per i giocatori meno impegnati: in campo tra gli altri Badu, Ter Avest, Teodorczyk, D’Alessandro, De Maio, Wilmot, Ingelsson, Micin e Sandro oltre ad alcuni elementi della Primavera. In vista della Roma fa progressi D’Alessandro, già in panchina con l’Empoli, mentre resteranno certamente fuori gli infortunati Nuytinck, Barak, Hallfredsson e Behrami. Oggi giornata di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina alle 11.